Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 августа 2017 года

Политика

Катар снова отправляет своего посла в Иран, хотя соседние арабские страны требуют от него разорвать связи с Тегераном. Это может привести к обострению его дипломатического конфликта с ними читать на WSJ.com читать на FT.com

Угроза президента США Дональда Трампа распустить правительство, если не будет построена стена на границе с Мексикой, вызвала беспокойство у республиканцев. Конгрессу необходимо повысить потолок госдолга к концу сентября, чтобы избежать прекращения финансирования правительства и дефолта читать на WSJ.com

Ожидается, что Белый дом в ближайшие дни даст инструкции Пентагону по поводу того, как ввести запрет на службу в армии США людей, сменивших пол читать на WSJ.com

Экономика

Впервые за 10 лет все 45 стран, за которыми следит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должны одновременно показать экономический рост. Это результат мягкой денежной политики центробанков и постепенного восстановления стран – от США до Греции – после кризисов читать на WSJ.com

Американские губернаторы стремятся успокоить иностранных инвесторов, обеспокоенных критикой Дональда Трампа в адрес глобализации и международной торговли читать на FT.com

Венесуэльские бонды подешевели в среду, так как инвесторы испугались возможного запрета США на торговлю некоторыми из этих облигаций читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заручился поддержкой лидеров некоторых стран Центральной и Восточной Европы по поводу необходимости реформы трудового законодательства ЕС. Западным странам не нравится, что компании нанимают сотрудников в странах с более низкой оплатой труда, а потом перевозят их в более богатые страны читать на FT.com

Индустрия

14 графиков показывают, как лоукостеры изменили авиационную отрасль читать на WSJ.com

Автомобили

Немецкие автопроизводители десятилетиями пользовались благосклонностью правительства страны. Но «дизельгейт» ударил по репутации компаний и их отношения с политиками ухудшились читать на WSJ.com

Новый компактный кроссовер Toyota C-HR пользуется успехом в Европе и Японии. Его дизайн необычен для японского автопроизводителя и призван привлечь покупателей, которым не нравится Toyota читать на WSJ.com

Great Wall привлекла к себе внимание желанием приобрести Fiat Chrysler Automobiles. Но аналитики выразили сомнения в ее способности сделать это, а сама китайская компания во вторник отметила, что, возможно, она не будет делать предложение читать на FT.com

Энергоресурсы

«Роснефть» выиграла иск к АФК «Система» по поводу реорганизации «Башнефти». Это дело увеличило опасения международных инвесторов по поводу делового климата в России читать на WSJ.com читать на FT.com

Цены на нефть снизились в четверг утром несмотря на снижение ее запасов в США на прошлой неделе читать на WSJ.com

Вместе с уходом гендиректора Джона Уотсона для Chevron завершится период дорогостоящих инвестиций в СПГ-проекты. Компания наконец начнет пожинать их плоды читать на FT.com

Финансы

Цена золота в этом году растет быстрее индекса S&P 500 впервые за последние шесть лет. С одной стороны, у инвесторов есть поводы для беспокойства, но с другой, в истории опережающий рост золота не всегда свидетельствовал о грозящих проблемах читать на WSJ.com

Федеральный апелляционный суд США оставил в силе обвинения в инсайдерской торговле в адрес бывшего портфельного управляющего SAC Capital Advisors Мэтью Мартомы. Его решение упростит задачу прокуроров, расследующих подобные дела. Им больше не нужно будет доказывать, что между инвесторами и делящимися с ними инсайдерской информацией людьми существуют близкие личные отношения читать на WSJ.com

Кредитный рейтинг подразделения китайского страховщика Anbang, владеющего гостиницей Waldorf Astoria в Нью-Йорке, был снижен. Это очередная неудача для компании, чей основатель У Сяохуэй пропал в июне и предположительно задержан китайскими властями читать на FT.com

Технологии

Samsung в среду представила смартфон Galaxy Note 8. Предыдущая модель потерпела фиаско, так как компании пришлось отзывать ее из-за угрозы возгорания читать на WSJ.com читать на FT.com

Группа предпринимателей из Кремниевой долины планирует создать специальный инвестфонд, который предложит крупнейшим стартапам альтернативу традиционному IPO читать на WSJ.com

Гендиректор Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман снова развеяла слухи о том, что она может стать следующим гендиректором Uber читать на WSJ.com

Китайская образовательная онлайн-платформа VIPKID привлекла $200 млн в очередном раунде финансирования. Благодаря этому оценка ее стоимости превысила $1 млрд читать на FT.com

Потребительский рынок

Несмотря на скандалы вокруг Uber люди все чаще совершают поездки с помощью ее сервиса. Но убыток компании во II квартале составил $645 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские регуляторы в среду одобрили сделку Amazon по поглощению Whole Foods за $13,7 млрд читать на WSJ.com

Финансовые результаты модных ритейлеров в последнем квартале улучшились благодаря росту их онлайн-продаж и скидкам, которые помогли привлечь покупателей читать на WSJ.com

Некоторые из крупнейших производителей крафтового пива в США столкнулись со снижением продаж. Конкуренция в отрасли стала очень высокой, а крупные пивоваренные компании приобретают некоторых из их конкурентов читать на WSJ.com

New Balance смогла защитить свою торговую марку в Китае. Местный суд постановил, чтобы ответчики прекратили выпускать обувь с похожими логотипами и выплатили компании до $1,5 млн штрафа. Западным брендам нечасто удается добиться этого в Китае читать на FT.com

Менеджмент

После недавних скандалов по поводу сексуальных домогательств и дискриминации в Кремниевой долине некоторые основательницы стартапов рассказали, с чем они столкнулись на собственном опыте читать на WSJ.com

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