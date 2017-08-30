СМИ узнали о планах Минпромторга объединить производителей наркотических лекарств

Московский эндокринный завод (МЭЗ) и Государственный завод медицинских препаратов (ГосЗМП), а также Государственный химико-фармацевтический завод Минпромторг планирует объединить в единую структуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на фармрынке. Планы по консолидации подтвердили пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и пресс-служба Минпромторга.

МЭЗ выпускает около 40 наименований различных препаратов, в том числе наркотические и психотропные, отмечает аналитическое агентство RNC Pharma. В его номенклатуре опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин. ГосЗМП выпускает 4 наименования препаратов, а Государственный химико-фармацевтический завод, как следует из реестра лекарственных средств, не производит готовых препаратов.

Консолидацию активов чиновники объясняют важностью единой производственной структуры для наркотических и психотропных веществ, поскольку это позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке и «эффективно распорядиться государственным имуществом».

В начале 2017 г. появлялась информация о планах приватизации МЭЗ. Представитель Минпромторга подчеркнул, что по действующему законодательству правительство не сможет продать завод частному инвестору, поскольку государство обладает монополией на производство наркотических препаратов.