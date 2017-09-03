Анонс «Ведомостей» на 4 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рубль поддерживают в основном два фактора;
власть снова задумалась о реформе дорожной отрасли;
выявлена четкая связь между наличием определенных генов и успехами в карьере.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: руководитель крупнейшей отельной сети в России Carlson Rezidor Hotel Group Мишель Сталпорт уверен в перспективах турбизнеса
и статью на полосе «Комментарии»: 13 лет назад начался штурм школы № 1 в Беслане.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».