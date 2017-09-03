Анонс «Ведомостей» на 4 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рубль поддерживают в основном два фактора;

власть снова задумалась о реформе дорожной отрасли;

выявлена четкая связь между наличием определенных генов и успехами в карьере.

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и статью на полосе «Комментарии»: 13 лет назад начался штурм школы № 1 в Беслане.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».