«Система» проиграла апелляцию об аресте активов по иску «Роснефти»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) сегодня отказал в апелляционной жалобе АФК «Система», оспаривающей отказ снятия ареста с активов компании по иску «Роснефти». «Постановление суда Башкирии от 12 июля оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сказал судья.

Ранее суд Башкирии вынес постановление об отказе снятия ареста с активов АФК "Система".

Основное рассмотрение иска «Роснефти» к «Системе» слушалось в Арбитражном суде Башкирии. 23 августа суд постановил взыскать с «Системы» 136 млрд руб., тогда как «Роснефть» просила 170,6 млрд руб. убытков. По мнению истца, убытки возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (ПАО «МТС», «Медси» и БЭСК) наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.

АФК «Система» считает иск «Роснефти» необоснованным. Корпорация заявила ходатайство об отмене обеспечительных мер, но получила отказ сначала в суде Башкирии, а затем и в апелляционном суде в Челябинске.