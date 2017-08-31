Башкирский арбитраж увидел в реорганизации «Башнефти» способ вывода активов

Реорганизация «Башнефти», проведенная в 2014 г. бывшими собственниками - АФК «Система» и «Система-инвестом», признана способом вывода активов, следует из решения Арбитражного суда Башкирии. Выдержки из него приводит ТАСС. Автором иска стала компания «Роснефть», обвинившая АФК в нанесении ущерба «Башнефти» на 170,6 млрд руб. при реорганизации. По этому иску арестованы активы «Системы» и ее «дочки» в МТС, «Медси» и БЭСК.

«Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из «Башнефти», поскольку условия реорганизации, в результате которой «Башнефти» были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января – мая 2014 г., непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 г., указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества», – говорится в документе.

Суд предписал АФК «Система» и «Система-инвесту» выплатить «Башнефти» 136,3 млрд руб. Эта сумма складывается из убытков, причиненных компании в результате утраты «Башнефтью» акций «Система-инвеста» в размере 57,7 млрд руб., погашения акций «Башнефти» на 12,5 млрд руб., списания долга в 36,9 млрд руб., а также пересчета курсовых разниц по двум последним эпизодам.

Компенсацию «Роснефти» суд сократил со 170,6 млрд до 136,3 млрд руб., согласившись лишь с частью дополнительных требований истцов, обусловленных ростом курса доллара. Суд счел доказанным ущерб истца в «части утраты 49,41% акций АО "Система-инвест" рыночной стоимостью 57,233 млрд руб., 36,93 млрд руб. "невозвращенного займа и процентов", 12,467 млрд руб. расходов по выкупу пакета привилегированных акций у миноритариев», цитирует «Интерфакс». Общая сумма доказанного ущерба, таким образом, составила 106,63 млрд руб. (она фигурировала в первоначальной версии иска).

Суд согласился с истцами по поводу возникновения дополнительных убытков, связанных с ростом курса доллара, приняв во внимание только дополнительные затраты на проведение валютных платежей из-за невозвращенного займа и процентов, а также расходы по выкупу у миноритариев акций. У «Башнефти», говорится в документе, возникли дополнительные затраты на проведение валютных платежей на сумму 49,397 млрд руб., или $1,383 млрд, на момент подачи уточненных требований истцов эта сумма выросла до 79,041 млрд руб. Таким образом, с учетом стоимости акций «Система-инвеста» (57,233 млрд руб.) сумма причиненных убытков составила 136,274 млрд руб. и «подлежит взысканию солидарно с ответчиков, совместно причинивших вред», говорится в решении.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил, что компания будет обжаловать решение суда. «Решение суда, ставшее квинтэссенцией всего "уфимского процесса", еще раз подтвердило главный тезис АФК "Система" об отсутствии каких-либо убытков в ходе реорганизации "Башнефти". В отсутствие же убытков все иные "выводы" суда не имеют какого бы то ни было правого значения. Тем не менее и эти выводы никак не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела», — заявил Копытов.