Суд в Челябинске отказал «АФК Система» в апелляции о переносе спора с «Роснефтью» в другой суд

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник отказал в апелляционной жалобе АФК «Система» на решение Арбитражного суда Башкирии об отказе АФК в переносе дела по иску «Роснефти» в другой суд.

«Определение суда Башкирии от 16 августа оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения», - сказала судья.

Представители корпорации просили перенести дело на рассмотрение в «любой другой суд».

Основное рассмотрение иска «Роснефти» к «Системе» слушалось в арбитражном суде Башкирии. 23 августа суд постановил взыскать с «Системы» 136 млрд руб., тогда как «Роснефть» просила 170,6 млрд руб. убытков.