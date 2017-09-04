На Украине предложили ввести акциз на российские книги

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики предложил парламенту ввести акцизные марки на российские книги, передает «Укринформ».

Об этом заявила руководитель комитета Виктория Сюмар во время заседания Согласительного совета парламента.

«Комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики за лето был наработан целый пакет законопроектов, призванный далее защищать украинское информационное пространство. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую инновационную меру, как акцизную марку на российскую книгу, для того чтобы бороться с пиратством в этой сфере», - сказала Сюмар.

1 января этого года на Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».