«Роснефть» договорилась о поставках нефти китайской «Хуасинь»

Контракт между «Роснефтью» и китайской энергетической компанией «Хуасинь» заключен на 5 лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.

«Это новый поставочный пятилетний контракт и соглашение о стратегическом партнерстве по развитию группы месторождения в Восточной Сибири», - сказал он, комментируя достигнутые с «Хуасинь» договоренности.

Ранее «Роснефть» объявила о заключении в рамках IX саммита БРИКС с китайской энергетической компанией «Хуасинь» соглашения о стратегическом сотрудничестве и долгосрочного контракт на поставку российской нефти.