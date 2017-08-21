«Роснефть» сообщила о закрытии сделки по покупке 49% Essar Oil

«Роснефть» сообщила об успешном закрытии сделки по приобретению 49,13% Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. Компания «приобрела долю в высокотехнологичном НПЗ, обладающем всей необходимой инфраструктурой (мощность – 20 млн т, индекс Нельсона – 11,8, глубина переработки – 95,5%)», тем самым «создана платформа для дальнейшего развития международного трейдинга: выхода на высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии», говорится в сообщении управления информационной политики компании. «Роснефть» констатировала, что успешно вышла на быстрорастущий рынок Индии.

В июле 2015 г. «Роснефть» и акционеры Essar подписали основные условия вхождения российской компании в уставный капитал Essar Oil Limited с долей до 49%. Кроме того, «Роснефть» заключила с Essar 10-летний контракт на поставку 100 млн т нефти для переработки на НПЗ в г. Вадинар. Позднее к сделке присоединились международный трейдер Trafigura и UCP. О закрытии сделки по приобретению 49,13% EOL этот консорциум сообщил одновременно с «Роснефтью».

Сначала сообщалось, что стороны собирались закрыть сделку до конца 2016 г., затем – в I квартале 2017 г. 10 мая 2017 г. первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил, что сделка должна быть завершена до конца текущего квартала. Затем Reuters со ссылкой на источники сообщило, что и июнь под сомнением, а затягивается сделка из-за долгов индийской компании. Близкие к переговорам источники говорят, что сделку еще не одобрили шесть индийских кредиторов Essar. Эта компания задолжала около $500 млн государственным банкам и финансовым организациям.

Главный исполнительный директор Игорь Сечин, комментируя закрытие сделки, отметил, что с этого дня «начинается новый этап в жизни EOL». «Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов, – пообещал он. – Закрытие сделки знаменательно и для «Роснефти» – компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР. Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона».

Основатель Essar Шаши Руйа заявил, что для Essar «закрытие этой знаменательной сделки открывает новую фазу роста по всему портфолио нашего бизнеса, что означает и значительные перспективы для стабильного развития Индии».