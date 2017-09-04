Алекперов купил акции «Лукойла» почти на 880 млн рублей

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов купил на внебиржевом рынке 300 000 обыкновенных акций компании на сумму 879,3 млн руб. Об этом говорится в материалах компании.

Сделка состоялась 31 августа, доля Алекперова выросла с 2,429% до 2,464%.

Контрольный пакет акций «Лукойла» сосредоточен у топ-менеджмента, основными владельцами компании являются Алекперов и вице-президент компании Леонид Федун. По информации компании, Алекперов владеет 22,96% акций «Лукойла», Федун - 9,78%.