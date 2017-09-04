«Мегафон» опроверг информацию об отставке гендиректора Сергея Солдатенкова

В пресс-службе компании «Мегафон» опровергли информацию о том, что гендиректор компании Сергей Солдатенков может покинуть компанию. О возможном уходе Солдатенкова «Ведомостям» также рассказал человек, знакомый с акционерами оператора. Еще два знакомых Солдатенкова и топ-менеджеров «Мегафона» говорят, что его скорая отставка обсуждается менеджментом.

Ранее два человека, знакомых с руководством USM Group (основной акционер оператора), рассказали «Ведомостям» о высокой вероятности того, что Сергей Солдатенков осенью покинет свой пост. По словам одного из источников, окончательное решение об отставке не принято, но активно обсуждается на внутренних встречах.

«Пресс-служба "Мегафона" опровергает информацию о возможном уходе из компании генерального директора, опубликованную сегодня в статье газеты "Ведомости". Факты, представленные в ней, не имеют под собой основания и не соответствуют действительности», — приводит RNS сообщение оператора.