Россия намерена отказаться от использования ракеты «Протон» к 2021 году

Тяжелая ракета-носитель «Протон» будет эксплуатироваться до 2021 г., заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Протоны» продолжают изготавливаться здесь, в Москве, на заводе Центра имени Хруничева, а «Ангара» будет делаться в Омске. И пока не развернуто в полной мере производство «Ангары», «Протоны» будут подспорьем. Думаю, на рубеже 2020–2021 гг. будем от «Протонов» отказываться», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Тем более что "Ангара" – экологически чистая ракета, это кислород-керосин, а в "Протоне" – гептил», – напомнил он.

В конце августа стало известно, что Центр им. Хруничева прекращает производство космических ракет-носителей «Протон-М», переходя к производству новых тяжелых ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

«Протон-М» – единственный российский стабильный носитель тяжелого класса. В 2016 г. Центр им. Хруничева объявил о создании новых двухступенчатых модификаций «Протона» – «Протон средний» и «Протон легкий», но их создание «в металле» отложено. «Ангара-А5» – новый модульный носитель тяжелого класса. Пока тяжелую «Ангару» запустили лишь один раз – в конце 2014 г. с космодрома Плесецк.