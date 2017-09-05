Власти Кипра хотят «вырастить» специалистов по углеводородам с помощью стипендий

Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра предложило стипендии на общую сумму 1,24 млн евро обучающимся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по специальностям, связанным с углеводородным сектором. Об этом сообщает «Вестник Кипра» со ссылкой на министерство.

Экономика острова испытывает потребность в таких специалистах, поскольку на его южном шельфе обнаружены крупные месторождения газа. Запасы месторождения «Афродита» (или блок 12) предварительно оцениваются в 127,4 млрд куб. м, начаты разведывательные работы на соседних блоках 11 и 10.

По подсчетам Energy Intelligence и Германского фонда Маршалла в США, собственные энергетические потребности Кипра не превышают 0,9-1 млрд куб. м газа в год, т. е. только «Афродита» может обеспечить остров газом более чем на 100 лет. Его добыча в промышленных масштабах потребует перестройки значительной части энергетической инфраструктуры Кипра. Кроме того, значительные объемы газа могут быть направлены на экспорт. Таким образом, у страны формируется долгосрочная потребность в специалистах, работающих в секторе энергоресурсов.

Министерство будет субсидировать обучение бакалавров по таким специальностям, как инженерное дело в нефтяной/углеводородной промышленности, геология, геофизика, химическая инженерия, химия, а также магистров и аспирантов по всем специальностям, связанным с углеводородной промышленностью, геологией, геофизикой, финансовыми и юридическими аспектами работы топливного сектора. Максимальный размер стипендии для магистров и аспирантов составит 23 000 евро в год, для бакалавров – 20 000 евро в год.