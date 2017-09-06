«Русгидро» планирует вложить $1 млрд в солнечную энергетику Дальнего Востока

Объем программы солнечной энергетики ПАО «Русгидро» на Дальнем Востоке достигнет $1 млрд уже в обозримой перспективе, сообщил первый заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили на Восточном экономическом форуме. «Есть трех- и пятилетний план. Мы абсолютно точно подтверждаем параметры. 40-50 МВт на ближайшие 2-3 года по Якутии - это минимум, то, что может быть реализовано. Есть проекты по Сахалину, есть проекты по Камчатке. Программа может составить в среднесрочной перспективе 250-300 МВт, где-то на $1 млрд», - сказал он, отвечая на вопрос о стратегии компании в области солнечной энергетики.

Рижинашвили отметил, что электростанции на возобновляемых источниках энергии нельзя строить в отрыве от крупной генерации.

По его мнению, для развития ВИЭ на Дальнем Востоке необходимо обсуждение схемы размещения объектов на Дальнем Востоке с экономическим эффектом, стыковка ключевых компаний на Дальнем Востоке - генераторов, сетей и новых игроков. По его оценке, уже созданы «элементы сделок по докапитализации» и механизм перетока средств из первой-второй ценовой зон - тарифной разницы - на Дальний Восток. «Постановления правительства уже существуют - но их можно расширить на большую сумму. К 23 млрд руб. еще добавить порядка 50-70 млрд руб., мы считали исходя из нагрузки на Якутию - 40-50 МВт в ближайшее время. Плюс Камчатка, плюс еще несколько регионов - в том числе Сахалин. Этого вполне может хватить. Я думаю, такие предложения со всеми участниками мы можем внести», - сказал Рижинашвили.