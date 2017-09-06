«Газпром» может отказаться от проведения экспортного аукциона этой осенью

«Газпром», скорее всего, не будет в этом году проводить аукцион по продаже дополнительных объемов газа на экспорт, сообщили «Интерфаксу» несколько источников на рынке.

Вместо этого дополнительные объемы на рынке могут продать дочерние торговые компании группы «Газпром» в Европе. При этом совсем отказываться от этой формы продажи «Газпром» пока не намерен и может использовать ее в дальнейшем при благоприятных условиях.

Гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова на вопрос о перспективах проведения аукциона ответила «Интерфаксу»: «Нет, не стоит сейчас ждать».

Первый аукцион на поставку газа зимой 2015-2016 г. прошел в сентябре.

Торги на поставку газа с октября 2016 по март 2017 г. прошли в конце августа-начале сентября 2016 г. При этом официальный анонс будущих торгов был сделан еще в середине июля.

В этом году до сих пор «Газпром экспорт» не делал никаких конкретных объявлений о новых торгах. В июне Бурмистрова сказала: «Пока мы и так идем опережающими темпами».