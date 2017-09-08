Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 сентября 2017 года

Политика

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, рассказал в четверг ведущим следствие властям, почему он согласился встретиться с российским юристом Натальей Весельницкой прошлым летом. По его словам, он хотел понять «пригодность» Хиллари Клинтон на роль президента читать на WSJ.com

Директор ФБР Кристофер Врей заявил в четверг, что не заметил признаков политического вмешательства в расследование ведомства о предполагаемой связи президентской кампании Дональда Трампа с Кремлем читать на FT.com

Комитет по разведке сената, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, ожидает, что Twitter в скором времени проинформирует его о российской активности на своей платформе. Ранее Facebook сообщила о закупке рекламы во время предвыборной гонки фейковыми аккаунтами, которые, возможно, связаны с Россией читать на WSJ.com

Швеция в понедельник начнет свои самые масштабные военные учения за 23 года, опасаясь угрозы со стороны России. В них примут участие 1000 американских солдат. Они будут проходить одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад» читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп в четверг не стал исключать военных действий против Северной Кореи, но заявил, что предпочел бы избежать их читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

По-прежнему низкая инфляция заставляет управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) задуматься о том, стоит ли еще раз повышать процентные ставки в этом году читать на WSJ.com

ЕЦБ, вероятно, объявит о планах по сворачиванию программы денежного стимулирования в октябре, а ФРС думает над тем, с какой активностью ужесточать собственную денежную политику. При этом оба центробанка сталкиваются с проблемой слишком низкой инфляции читать на WSJ.com

У президента США Дональда Трампа есть редкая возможность изменить ФРС. Он может назначить до пяти новых членов совета управляющих центробанка к следующему году читать на FT.com

Инфляция в развивающихся странах замедлялась последние 20 лет и достигла рекордного минимума, по данным JPMorgan Chase. Но этому тренду скоро может прийти конец читать на FT.com

Неожиданное укрепление юаня мешает попыткам Пекина бороться с замедлением китайской экономики, создает проблемы местным экспортерам и удивляет трейдеров читать на WSJ.com

Низкая занятость женщин в Турции не позволяет экономике страны полностью раскрыть свой потенциал, говорят экономисты читать на FT.com

Индустрия

Котировки акций крупнейших авиакомпаний США снизились минимум на 12% по сравнению с достигнутыми в 2017 г. максимумами. Инвесторы обеспокоены, что ценовая война между ними и последствия ураганов негативно отразятся на их прибыли читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер назвал «спекуляциями» слухи о переговорах концерна с Fiat Chrysler по поводу возможного слияния читать на WSJ.com

Котировки акций Hyundai Motor снижаются из-за ее спора с партнером по совместному предприятию в Китае по поводу того, как уменьшить расходы на поставку комплектующих. Ранее у их совместного предприятия сильно снизились продажи читать на FT.com

Энергоресурсы

Крупные нефтяники активно инвестируют в СПГ-проекты, чтобы конкурировать с солнечной и ветряной энергетикой. Но в секторе может возникнуть избыток мощностей читать на FT.com

Финансы

Облигации катастроф подешевели на фоне приближения урагана «Ирма» к Флориде. Эти ценные бумаги помогают страховщикам сократить свои убытки от катаклизмов читать на FT.com

Ураган «Ирма» станет проверкой для страхового рынка Флориды. После серии сильных штормов в 2006 г. на нем доминируют небольшие, а не крупные страховщики читать на WSJ.com

Нью-йоркский банковский регулятор оштрафовал пакистанский Habib Bank на $225 млн и запретил ему работать в США, обвинив его в создании возможностей для финансирования терроризма читать на FT.com

Технологии

Летом у Apple были проблемы с производством нового iPhone, говорят знакомые с ситуацией люди. Это может привести к большому дефициту предложения и негативно отразиться на продажах во время праздничного сезона читать на WSJ.com

Ставка на производство OLED-дисплеев для смартфонов может принести Samsung большую выгоду в этом году читать на WSJ.com

Хакеры украли персональные данные у 143 млн клиентов бюро кредитных историй Equifax в США. Это одна из крупнейших подобных атак за последние годы читать на WSJ.com читать на FT.com

Венчурное подразделение Alphabet инвестировало в стартап Gritstone, который использует машинное обучение для разработки лекарств от рака. Всего Gritstone во время второго раунда финансирования привлек $92,7 млн читать на FT.com

Голосовые сообщения в свое время помогли китайскому мессенджеру WeChat завоевать популярность. Но сейчас ими пользуются в основном взрослые и пожилые люди, а молодых пользователей они раздражают читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Nestle и Unilever заключили сделки по покупке нишевых брендов Sweet Earth и Pukka Herbs соответственно. Они пытаются приспособиться к меняющимся вкусам потребителей, которые теперь отдают предпочтение более натуральной пище читать на WSJ.com читать на FT.com

Новые сервисы по вызову водителей Taxify и Via могут лишить Uber доминирования в Лондоне – одном из самых прибыльных рынков для американской компании читать на FT.com

Фармацевтическая компания Eli Lilly планирует сократить 8% сотрудников, чтобы увеличить инвестиции в разработку новых лекарств. Этот шаг подчеркивает непростую ситуацию в отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Испанская La Liga хочет со следующего сезона проводить некоторые матчи чемпионата Испании по футболу с участием FC Barcelona и Real Madrid за границей. Так она надеется увеличить выручку от показа матчей международной аудитории читать на FT.com

Менеджмент

Решение Amazon открыть вторую штаб-квартиру заставит компанию решать дополнительные вопросы в области менеджмента. Но такая двойная структура может принести выгоду, говорят специалисты читать на WSJ.com

В пострадавшем от урагана «Харви» Хьюстоне — одном из крупнейших мегаполисов США — компании пытаются помочь своим сотрудникам. Они размещают нуждающихся в жилье сотрудников в отелях, предоставляют им беспроцентные займы, выдают гранты на ремонт собственности и оказывают другую поддержку, чтобы те могли решить свои проблемы и вернуться к работе читать на WSJ.com

Культура

В Бразилии вышел художественный фильм об антикоррупционной операции «Автомойка». Длящееся более трех лет расследование уже привело к импичменту президента, посадке десятков чиновников и бизнесменов и крупнейшему штрафу в мировой истории читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.