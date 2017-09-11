Российские авиакомпании увеличили перевозки на 15%

По оперативным данным Росавиации, российские авиакомпании увеличили перевозки в августе 2017 г. на 15% относительно аналогичного периода 2016 г., до 11,8 млн человек.

Рост перевозок показали, в частности, «Аэрофлот» – 3,2 млн пассажиров (+15,4%), «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») – 1,4 млн человек (+26%), «Сибирь» (группа S7) – 1,1 млн человек (+1,7%), «Уральские авиалинии» – 968 600 человек (+19,5%).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний за рассматриваемый период вырос на 14,6% до 28,5 млрд пассажиро-километров.

За январь – август все российские авиакомпании перевезли 70,1 млн пассажиров, рост составил 19,9%. Пассажирооборот за восемь месяцев увеличился на 22,2% до 172,4 млрд пассажиро-километров.