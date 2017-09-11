«Роснефть» ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Китай

«Роснефть» в 2017 г. поставит в Китай около 40 млн т нефти, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, это рекордный объем.

«Мы уверены, что потенциал роста есть», – добавил он. «Роснефть» ведет переговоры о наращивании поставок как с традиционными партнерами, так и с новыми. «Допускаем увеличение поставок через Казахстан», – уточнил Сечин.

Он напомнил, что недавно был подписан пятилетний контракт с китайской CEFC на поставку нефти.