Новак присвоил Сечину звание «Почетный работник ТЭК»

Министр энергетики России Александр Новак присвоил председателю правления «Роснефти» Игорю Сечину звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», говорится в сообщении «Роснефти».

«Награда присвоена за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности», - говорится в приказе Минэнерго России о награждении.