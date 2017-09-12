Добыча нефти ОПЕК снизилась впервые с марта

По данным картеля, страны ОПЕК в августе снизили добычу нефти по сравнению с июлем на 79 000 баррелей в сутки до 32,76 млн баррелей в сутки - это первое снижение с марта. В августе сильно упала добыча нефти в Ливии - на 112 000 б/с, а в Нигерии, напротив, выросла на 138 000 б/с. Обе страны не входят в соглашение ОПЕК с рядом стран, не входящих в картель, об ограничении добычи нефти.

Незначительно снизили добычу Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ, падает добыча в Венесуэле, испытывающей полномасштабный экономический кризис.

ОПЕК немного улучшила прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. - на 50 000 баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.

С учетом пересмотра показателя 2016 г. в сторону повышения на 230 000 б/с и повышения прогноза на 2017 г. на 280 000 б/с оценка роста спроса на нефть в 2017 г. повышена на 50 000 б/с до 96,77 млн б/с, что означает рост на 1,49%.

Прогноз оценки роста спроса на нефть в 2018 г. также незначительно повышен. При этом повышение прогноза спроса на 2018 г. составило 280 000 б/с, с учетом пересмотра показателя 2017 г. прогноз темпа прироста пересмотрен на 70 000 б/с до 98,12 млн б/с, что предполагает рост на 1,4%.

Повышение прогнозов в 2017 г. отражает улучшение показателей стран Америки, Европы и Китая, а оценок 2018 г. - Европы и Китая, пишет ОПЕК.