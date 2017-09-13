Парламент Египта предложил отменить визы для россиян

В парламенте Египта предложили временно отменить въездные визы для туристов из России, сообщила ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» со ссылкой на представителей заксобрания страны.

Сейчас россиянам необходимо оформлять визу по прилету, она стоит $25. Временная отмена виз для россиян может способствовать развитию экономики и межкультурных связей, считает член комитета по туризму и гражданской авиации египетского законодательного собрания, депутат Мухаммед Масуд. По словам депутата, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом является приоритетной задачей для правительства страны, поскольку от этого зависит во многом развитие туристического сектора, отмечается в сообщении «Турпомощи».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отмена виз для россиян на первом этапе позволит привлечь в страну больше туристов из России, а также показать заинтересованность Египта в скорейшем восстановлении российского рынка.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом: бомба была заложена в самолет в аэропорту. В начале сентября этого года президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время авиасообщение с Египтом будет восстановлено в полном объеме при условии уверенности в безопасности перелетов.