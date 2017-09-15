Арабская DP World и РФПИ подали заявку на покупку доли в Fesco

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от арабского портового оператора DP World и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ходатайство о сделке по покупке акций одной из крупнейших транспортно-логистических компаний - Fesco (головной компанией группы является Дальневосточное морское пароходство), сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

«Ходатайство приходило. Процесс анализа уже начался», - добавил он. Правда, какова приобретаемая доля, он не сообщил. Кроме того, такая сделка может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил ранее представитель ФАС.

Председатель совета директоров и основной акционер Fesco Зиявудин Магомедов в 2016 г. подписал с DP World соглашение о сотрудничестве. Уже в мае 2017 г. DP World начала проявлять интерес к покупке не менее 20% российского оператора - предполагалось, что сделка может быть закрыта уже в июне. В сентябре источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, заявил, что компания, партнером которой в России выступает РФПИ, готовится приобрести около 39% Fesco.

Представители Fesco и группа «Сумма» от комментариев отказались, их коллеги в DP World и РФПИ на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сейчас группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG и 4,9% - East Capital.