Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 сентября 2017 года

Политика

Совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии обнажили разногласия между двумя союзниками. Вероятно, президенты двух стран даже встретятся друг с другом во время учений, хотя Кремль отрицает наличие проблем читать на WSJ.com

Россия и Китай в понедельник начали совместные военные учения на Дальнем Востоке. Это дает возможность Москве продемонстрировать свои партнерские отношения с Пекином и военную мощь на фоне проведения Генассамблеи ООН читать на WSJ.com

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, планирует предъявить обвинение Полу Манафорту, экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа читать на FT.com

В своем первом обращении к Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп попытается объяснить другим странам, как националистические принципы внешней политики могут стать основой для международного сотрудничества читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Спустя 10 лет после начала финансового кризиса Федеральная резервная система США (ФРС) готовится предпринять последний шаг для прекращения стимулирования экономики — начать сокращение активов на своем балансе. Ранее центробанки еще не сталкивались с такой задачей читать на WSJ.com

ФРС должна в среду объявить о сворачивании активов на своем балансе. Но неясно, каким будет целевой размер ее портфеля активов читать на WSJ.com

Размер активов нефтяного фонда Норвегии впервые превысил $1 трлн. Это достижение подчеркивает феноменальный успех крупнейшего в мире суверенного фонда читать на FT.com

Индустрия

Инвесторы-активисты, которым принадлежит 15,1% акций швейцарской химической компании Clariant, пригрозили проголосовать против ее слияния с американской Huntsman, если она не рассмотрит другие варианты. В результате сделки может быть создана компания с рыночной капитализацией около $14 млрд читать на WSJ.com

Стремление Northrop Grumman приобрести производителя ракет Orbital ATK отражает конкуренцию среди военно-промышленных компаний за превосходство в космосе читать на WSJ.com

Автомобили

Автопроизводители стали подавать значительно больше заявок на патенты в США . Это происходит на фоне их конкуренции с компаниями из Кремниевой долины, разрабатывающими технологии для самоуправляемых автомобилей. В число их инноваций входят, например, снимаемое рулевое колесо и дроны, определяющие местоположение пассажиров самоуправляемых такси читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала во вторник утром благодаря надеждам инвесторов на то, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г. читать на WSJ.com

Атомная электростанция, которую «Росатом» строит в Белоруссии у границы с Литвой, вызывает беспокойство у жителей последней. Они помнят катастрофу, которая произошла в Чернобыле. Около трети жителей Литвы живут в радиусе 100 км от этой АЭС читать на FT.com

Сырьевой трейдер Vitol увеличил займы госкомпаниям в Казахстане в обмен на поставки нефти до $5 млрд. Компания все активнее финансирует испытывающие проблемы нефтедобывающие страны читать на FT.com

Финансы

Deutsche Bank снова стал главным кредитором девелоперских проектов в Нью-Йорке. Он сосредоточился на них, чтобы укрепить свой бизнес в США читать на FT.com

Несколько иностранных страховщиков готовятся продать крупные доли в своих малазийских подразделениях из-за новых требований центробанка страны. Они могут продать активы на $3 млрд читать на WSJ.com

Власти США начали уголовное расследование хакерской атаки на бюро кредитных историй Equifax и кражи у него персональных данных 143 млн американцев. Кроме того, три топ-менеджера Equifax подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании перед тем, как она объявила об атаке читать на FT.com

Выяснилось, что у Equifax еще в марте произошел инцидент, из-за которого она наняла экспертов по кибербезопасности. Но компания утверждает, что это не связано с масштабной хакерской атакой на нее в мае читать на WSJ.com

Точка зрения

Дикая волатильность биткойнов показывает истину - возможно, на самом деле они не стоят ничего, пишет колумнист WSJ Джеймс Макинтош читать на WSJ.com

Технологии

Председатель совета директоров Cisco Systems Джон Чемберс покинет компанию в этом году. Он руководил Cisco более 20 лет, поэтому вместе с ним уходит целая эпоха читать на WSJ.com читать на FT.com

Хоть предзаказ на iPhone X можно будет сделать только с конца октября, все равно ожидается нехватка этих смартфонов. Отчасти это тонкий расчет Apple, но в то же время это связано со сложностью процесса производства читать на WSJ.com

Google хочет позволить конкурентам бороться с ней на аукционах за рекламные слоты, находящиеся выше результатов поиска. Так она надеется удовлетворить антимонопольных регуляторов ЕС читать на WSJ.com

На первый взгляд Румыния не кажется благоприятным местом для возникновения технологических стартапов. Но наличие хорошо образованных сотрудников, внушительный внутренний рынок и членство в ЕС делают страну перспективным направлением для инвестиций в технологическом секторе читать на FT.com

Потребительский рынок

Американский ритейлер Toys ‘R’ Us подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Компания долгое время доминировала на рынке игрушек, но тоже пострадала из-за появления онлайн-торговли читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Нельсон Пелтц усилил давление на Procter & Gamble, призвав ее акционеров проголосовать за то, чтобы он получил место в совете директоров компании читать на FT.com

Новый гендиректор Expedia Марк Окерстром планирует ускорить расширение бизнеса компании за пределами США. Он сменил на этом посту Дару Хосровшахи, который возглавил Uber читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.