Анонс «Ведомостей» на 20 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

iPhone X в России окажется самым дорогим в мире;

каждый пятый россиянин выберет президентом любого, на кого укажет Путин;

эффективность онлайн-курсов в бизнес-школах сравнили с МВА.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем разница суверенного фонда Норвегии и его аналогов в России

и статью на полосе «Комментарии»: должен ли чиновник быть богатым и учить детей за границей.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».