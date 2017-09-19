Анонс «Ведомостей» на 20 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
iPhone X в России окажется самым дорогим в мире;
каждый пятый россиянин выберет президентом любого, на кого укажет Путин;
эффективность онлайн-курсов в бизнес-школах сравнили с МВА.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем разница суверенного фонда Норвегии и его аналогов в России
и статью на полосе «Комментарии»: должен ли чиновник быть богатым и учить детей за границей.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».