Портал Aviation Herald сообщил об инциденте с Airbus A380 при посадке в «Домодедово»

Авиалайнер Airbus A380, следовавший рейсом ЕК-131, едва не потерпел крушение в районе московского аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает в четверг портал Aviation Herald.

Инцидент произошел 10 сентября в 15 км от воздушной гавани. По данным Aviation Herald, пилот допустил ошибку при заходе на посадку и сблизился с землей до высоты в 120 м при норме в 600 м. После сближения с землёй самолет начал набирать высоту и вышел на второй круг, но и пилоты снова н смогли посадить лайнер. Он приземлился только с третьей попытки, сообщает Aviation Herald .

На борту на тот момент находились 426 пассажиров, отмечает «Рамблер.Новости». Никто из них не пострадал.

В пресс-службе Emirates агентству Reuters заявили, что в настоящий момент в отношении рейса ЕК-131 проводится проверка, однако рассказать о подробностях отказались. Официальной информации от аэропорта «Домодедово» об инициденте не поступало.