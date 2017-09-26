Анонс «Ведомостей» на 27 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в России стали нанимать больше юристов и больше им платить;

финансовый рынок, защита прав собственности, коррупция и суды – слабые места России;

сделанные в России машины вытесняют импортированные.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: интервью Михаила Задорнова, председателя правления «ВТБ 24»

и статью на полосе «Комментарии»: чем похожи православный радикал и бывший губернатор.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».