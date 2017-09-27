«Газпром» согласился поставлять Гане 1,7 млн тонн СПГ в год

«Газпром» планирует поставлять в Гану 1,7 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год, заявил на конференции «Нефть и газ Сахалина» зампред правления компании Александр Медведев. Он напомнил, что контракт с Ганой был подписан ранее в 2017 г., передает «Интерфакс».

Контракт «не только позволит компании Gazprom Marketing & Trading нарастить свой портфель контрактов на внушительные 1,7 млн т СПГ, но и выйти на рынок с новой услугой - пакетным предложением по доставке СПГ и его регазификации», добавил Медведев. По его словам, российский газ позволит Гане «полностью избавиться от насущных проблем с веерными отключениями электроэнергии», а в будущем превратит страну «в газовый хаб, экспортирующий голубое топливо в соседние страны».

Gazprom Global LNG Limited подписала с Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) соглашение о поставках СПГ сроком на 12 лет с началом поставок в 2019 г. Газ будут поставлять на строящийся плавучий терминал Tema LNG. Его мощность должна составить 3,4 млн т в год.

Пресс-служба президент Ганы уточняла, что новый контракт заменяет два ранее подписанных соглашения (с компаниями Quantum Gas и WAGL), заключенные при предыдущем руководстве страны, стоимость которых в Гане сочли завышенной. Начальник департамента 512 «Газпрома» Павел Одеров в релизе президента Ганы называл заключенный контракт вторым по величине контрактом на поставку СПГ в портфеле концерна.