«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке у Реновы «Золота Камчатки»

Золотодобывающая GV Gold (ПАО «Высочайший»), подконтрольная акционерам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым, ведет переговоры о покупке у группы «Ренова» Виктора Вексельберга «Золота Камчатки», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Двое из них считают, что о сделке может быть объявлено в ближайшее время, еще один допускает, что это лишь один из примерно шести активов, представляющих интерес для «Высочайшего». В качестве еще одного объекта называется «Лензолото», принадлежащее «Полюсу» Саида Керимова. Гендиректор GV Gold Герман Пихоя в 2011-2013 гг. возглавлял «Полюс», в 2013–2017 гг. входил в набсоветы «Золота Камчатки» и южноафриканской Manganese «Реновы».

Пихоя заявил, что слухи не комментирует. От комментариев отказались и в «Полюсе». Глава набсовета «Золота Камчатки» Игорь Дибцев отметил, что «качество активов компании и прогресс, достигнутый, в частности, за последние полтора года» привлекают внимание крупных игроков, а «ряд из них проявляет интерес и к приобретению бизнеса, но говорить о конкретике на данном этапе неуместно».

Летом собеседники издания отмечали, что «Ренова» может начать консолидацию «Золота Камчатки» и Petropavlovsk (группа владеет 22,34% акций и 6,88% в конвертируемых бондах), а затем продолжить ее с участием GV Gold и Highland Gold. Теперь участие Petropavlovsk в сделке не предполагается, говорят собеседники.

В сентябрьском интервью Reuters Пихоя рассказывал о том, что «серьезно рассматривает возможность листинга в 2018 г». В 2016 г. GV Gold была девятой в России по рейтингу Союза золотопромышленников, а к 2020 г планирует выпускать 10 т в год. Собеседник издания отмечает, что для GV Gold рост важен независимо от IPO, а резко поднять добычу лишь за счет новых проектов нереально. Он считает, что на покупку компания будет привлекать новые кредиты.