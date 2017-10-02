ВЭБ выдаст заем в 38 млрд рублей на покупку вагонов для московского метро

Внешэкономбанк (ВЭБ) выдаст кредит «Трансхолдлизингу» на приобретение вагонов и их предоставление в лизинг Московскому метрополитену. В пресс-релизе ВЭБа уточняется, что размер кредитной линии составит порядка 38 млрд руб.

Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро, или 96 составов продукции «Метровагонмаша» - вагонов метро серии 81-765/766/767 «Москва». Первый транш кредита ВЭБа должен быть направлен в начале этого месяца.

В 2017 г. ВЭБ уже финансировал поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла. Финансирование проектов по приобретению и предоставлению в лизинг вагонов московскому метро в рамках контракта жизненного цикла осуществляется за счет привлечения средств фонда национального благосостояния.