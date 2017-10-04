Чубайс рассказал о планах «Роснано» взять кредит на 70 млрд рублей на ветроэнергетику

«Роснано» объявило тендер среди банков по привлечению кредита для финансирования проектов в области ветроэнергетики. Как сообщает «Интерфакс», это сообщил на Московской энергетической неделе председатель правления корпорации Анатолий Чубайс. На эти цели «Роснано» хочет привлечь 70 млрд руб.

По словам Чубайса, сейчас заемные средства для альтернативной энергетики стоят дешевле венчурного финансирования благодаря договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют доходность в 12%. За счет механизма ДПМ можно удерживать долю акционерного капитала в проектах в области ветроэнергетики на уровне 20-25%, добавил он. То есть большую часть работ по таким проектам можно финансировать за счет заемных средств.

«Все крупнейшие банки страны предъявляют свои условия, мы будем выбирать лучших из них», - отметил Чубайс. Результаты тендера будут известны в начале 2018 г., сообщил руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК «Роснано» Алишер Каланов. Он не исключил в этой ситуации синдикацию банков.

«Роснано» и финская Fortum уже создали фонд объемом 30 млрд руб. для финансирования проектов в области ветроэнергетики, в том числе производства оборудования для ветропарков. Запуск первого ветропарка намечен на конец 2017 г. - начало 2018 г.