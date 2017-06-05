Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Ветер популярнее солнца
Зеленая энергетика понравилась инвесторам
К 2022 году в России может быть построено 2341,87 МВт ветряных электростанций, 520 МВт солнечных и две малые ГЭС мощностью 24,9 МВт
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Ветер популярнее солнца
А. Махонин / Ведомости
Администратор торговой системы в пятницу завершил первый этап приема заявок на участие в конкурсных проектах строительства объектов возобновляемой энергетики. По данным системы, к 2022 г. в России может быть построено 2341,87 МВт ветряных электростанций, 520 МВт солнечных и две малые ГЭС мощностью 24,9 МВт каждая (см. график).
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