Зеленая энергетика понравилась инвесторам

К 2022 году в России может быть построено 2341,87 МВт ветряных электростанций, 520 МВт солнечных и две малые ГЭС мощностью 24,9 МВт

Ветер популярнее солнца А. Махонин / Ведомости

Администратор торговой системы в пятницу завершил первый этап приема заявок на участие в конкурсных проектах строительства объектов возобновляемой энергетики. По данным системы, к 2022 г. в России может быть построено 2341,87 МВт ветряных электростанций, 520 МВт солнечных и две малые ГЭС мощностью 24,9 МВт каждая (см. график).