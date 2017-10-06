«Алроса» оценила ущерб от аварии на шахте «Мир» в 10–12 млрд рублей

«Алроса» оценивает ущерб от аварии на шахте «Мир» в 10-12 млрд руб., сообщил руководитель компании Сергей Иванов.

«Мы сейчас внимательно смотрим в части оборудования, что-то понятно, там подземная техника в части выработок затопленных, опять же работаем со страховой компанией. Ущерб, я думаю, там около 10-12 млрд руб. Самое ужасное, что погибли люди, деньги там - вторичное», - заявил он.

Авария на руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии произошла 4 августа. Спасти удалось только 143 шахтеров из 151. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три недели.

В начале сентября стало известно, что «Алроса» остановит работы по добыче на руднике «Мир» в 2018 г. На рудник «Мир» в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи по группе «Алроса».