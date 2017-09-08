«Алроса» 22 сентября рассмотрит предварительные результаты анализа причин аварии на «Мире»

Наблюдательный совет АК «Алроса» на заседании 22 сентября рассмотрит предварительные результаты анализа причин и мероприятий по ликвидации последствий аварии на руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината. Об этом говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

В результате аварии на руднике «Мир» были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Из 151 шахтера, находившихся в выработках, спасены 143. Поисково-спасательная операция продолжалась в общей сложности три недели. 26 августа «Алроса» официально объявила о прекращении поисково-спасательных работ, заявив, что уже нет надежды обнаружить живыми восемь шахтеров. В Ростехнадзоре была создана комиссия, которая намерена сделать доклад правительству России в течение месяца.