«Алроса» остановила рудник «Мир» минимум до 2019 года

Алроса» остановила аварийный алмазный рудник «Мир» минимум до 2019 г., заявил сегодня президент компании Сергей Иванов. Пока рудник будет законсервирован, «Алроса» хочет провести независимую оценку последствий аварии и перспектив восстановления рудника.

По словам Иванова, остановка не скажется на финансовом положении компании. Продажи 2018 г. можно будет сохранить на запланированном уровне - 39 млн - карат за счет увеличения добычи на других рудниках и продаж запасов (они оцениваются в 14,4 млн карат).

О том, что восстановление крупнейшего рудника «Алросы» - «Мира» - может занять не месяцы, а годы, недавно говорил исполнительный директор компании Игорь Соболев. Компания пока не раскрывала свою оценку затрат на восстановление добычи, специалисты «Атона» называли цифру 22 млрд руб.

«Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов с долей рынка 28%. На рудник «Мир» в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи группы.

Затопление «Мира», расположенного ниже дна выработанного открытого карьера, произошло 4 августа - скопившаяся вода неожиданно хлынула в выработки. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу сумели эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски шли три недели, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена. В чаше карьера скопилось 37 400 куб. м воды, объясняла компания: «Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ».