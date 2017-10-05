Котировки «Алросы» снижались больше чем на 2% на новостях о планах допэмиссии

Акции «Алросы» в четверг подешевели больше чем на 2% на словах президента компании Сергея Иванова о том, что государство в среднесрочной перспективе проведет дополнительное размещение акций «Алросы». Как сообщает «Интерфакс», на Московской бирже котировки «Алросы» падали до 79,68 руб. (-2,4%), после чего к 11.30 мск скорректировались до 80,57 руб. (-1,3%). Объем торгов превысил 244,248 млн руб. К 12.35 мск бумаги торговались на уровне 80,32 руб. (-1,6%).

«Мы уверены, что государство в среднесрочной перспективе будет, возможно, проводить дополнительное SPO компании», - заявил Иванов на российско-саудовском инвестиционном форуме. Он также напомнил, что прогнозный план приватизации предполагает продажу до 8% акций «Алросы» (совместно Росимуществом и Якутией).

«Уверен, что коллеги из Саудовской Аравии рассмотрят эту перспективу», - добавил президент компании.

По итогам SPO «Алросы» в июле 2016 г. ряд суверенных фондов из Саудовской Аравии совместно с РФПИ вошли в капитал компании, получив позиции на «несколько сотен миллионов долларов», уточнил Иванов.