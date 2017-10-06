Министры энергетики России и Саудовской Аравии договорились о программе сотрудничества в этой сфере

Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в пятницу провели встречу, на которой они поставили подписи под программой сотрудничества стран в сфере энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что «Газпром» и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества. Документ говорит о намерении сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости - от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.

Накануне также были подписаны несколько документов о сотрудничестве в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда. Они подтверждают намерения стран о взаимодействии в нефтегазовом секторе, промышленности, военно-техническом сотрудничестве, сельском хозяйстве, культуре и других сферах.

В среду король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом.