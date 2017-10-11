Анонс «Ведомостей» на 12 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
нелегальные сигареты меняют основной канал продаж;
бывший коммерческий директор «Мираторга» может оказаться невиновным;
рабочие не согласны со средним классом в вопросе, стать ли Каталонии независимой.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто хозяин хоккейного клуба Vegas Golden Knights, поставившего рекорд НХЛ
и статью на полосе «Комментарии»: расходятся ли заявления Рособрнадзора с реальностью.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».