Анонс «Ведомостей» на 10 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

каждый четвертый россиянин мстил бывшему работодателю;

половина россиян не знает, за кого проголосовать, если не за Путина;

цены на дизтопливо побили рекорд.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как президент Курдистана Масур Барзани пережил предательство СССР и США

и статью на полосе «Комментарии»: кому не доверяют россияне.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».