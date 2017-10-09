Анонс «Ведомостей» на 10 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
каждый четвертый россиянин мстил бывшему работодателю;
половина россиян не знает, за кого проголосовать, если не за Путина;
цены на дизтопливо побили рекорд.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как президент Курдистана Масур Барзани пережил предательство СССР и США
и статью на полосе «Комментарии»: кому не доверяют россияне.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».