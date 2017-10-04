Анонс «Ведомостей» на 5 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

военным запретят писать в соцсети;

китайские хакеры атакуют немецкие компании;

медики поборются за статус «московского врача».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чем китайские модники отличаются от российских, рассказал в интервью гендиректор Ermenegildo Zegna Group Джильдо Дзенья

и статью на полосе «Комментарии»: как Каталонии удалось невозможное благодаря видеозаписям.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».