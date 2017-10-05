Анонс «Ведомостей» на 6 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия объяснила, зачем нужен закон об иностранных агентах;
экспорт нефти из США поставил новый рекорд;
московский студент узнал, где раки зимуют, и заработал миллионы.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал в интервью, почему перестал бояться искусственного интеллекта
и статью на полосе «Комментарии»: как Россия пыталась выиграть Первую мировую на кредиты.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».