Анонс «Ведомостей» на 6 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия объяснила, зачем нужен закон об иностранных агентах;

экспорт нефти из США поставил новый рекорд;

московский студент узнал, где раки зимуют, и заработал миллионы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал в интервью, почему перестал бояться искусственного интеллекта

и статью на полосе «Комментарии»: как Россия пыталась выиграть Первую мировую на кредиты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».