Анонс «Ведомостей» на 4 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российский турпоток в Сирию восстановился;

конкурент Alibaba прошел путь от нищего крестьянина до владельца $11 млрд;

китайцы променяли зарубежные бизнес-школы на китайские.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: каждый четвертый мечтает уволиться, вернувшись из отпуска

и статью на полосе «Комментарии»: как будет работать защита дольщиков.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».