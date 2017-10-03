Анонс «Ведомостей» на 4 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
российский турпоток в Сирию восстановился;
конкурент Alibaba прошел путь от нищего крестьянина до владельца $11 млрд;
китайцы променяли зарубежные бизнес-школы на китайские.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: каждый четвертый мечтает уволиться, вернувшись из отпуска
и статью на полосе «Комментарии»: как будет работать защита дольщиков.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».