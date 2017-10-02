Анонс «Ведомостей» на 3 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

невыполнимое поручение Путина чиновники пытаются выполнить уже три года;

Москва формирует парк электробусов (приложение «Ведомости.Транспорт»);

президента Каталонии Карлеса Пучдемона в 20 лет обидели испанские полицейские.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор российской «дочки» MAN рассказал в интервью о том, как раскупают грузовики

и статью на полосе «Комментарии»: для кампании Владимира Путина есть отличная национальная идея.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».