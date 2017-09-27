Анонс «Ведомостей» на 28 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в Москве ухудшится качество сотовой связи;

Всемирный банк объявил о кризисе школьного образования;

далеко не все работодатели знают, как уволить сотрудника «по-плохому».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: интервью Кая Мюккянена, министра внешней торговли и развития Финляндии

и статью на полосе «Комментарии»: как человечеству удалось радикально снизить преступность.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».