Анонс «Ведомостей» на 28 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
в Москве ухудшится качество сотовой связи;
Всемирный банк объявил о кризисе школьного образования;
далеко не все работодатели знают, как уволить сотрудника «по-плохому».
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: интервью Кая Мюккянена, министра внешней торговли и развития Финляндии
и статью на полосе «Комментарии»: как человечеству удалось радикально снизить преступность.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».