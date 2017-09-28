Анонс «Ведомостей» на 29 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
инженер из Казани завоевал Москву необычными экскурсиями, начав бизнес с $10;
все чаще москвичи проводят лето в городе;
налоговая реформа республиканцев приобрела четкие очертания.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: самый титулованный российский хоккеист в NHL Евгений Малкин рассказал в интервью о победах и призовых
и статью на полосе «Комментарии»: почему Россия не Швейцария.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».