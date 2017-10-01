Анонс «Ведомостей» на 2 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

РЖД снова изменила список крупнейших подрядчиков;

какими станут российские города будущего (приложение «Ведомости. Как потратить»);

муниципальные депутаты переругались с теми, кто обеспечивал им победу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как стоимость электроники в цене автомобиля вырастет в 10 раз, рассказал в интервью президент и гендиректор Harman Динеш Паливал

и статью на полосе «Комментарии»: российская экономика вышла на «траекторию устойчивого роста» – как и количество банкротств.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».