Анонс «Ведомостей» на 2 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
РЖД снова изменила список крупнейших подрядчиков;
какими станут российские города будущего (приложение «Ведомости. Как потратить»);
муниципальные депутаты переругались с теми, кто обеспечивал им победу.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как стоимость электроники в цене автомобиля вырастет в 10 раз, рассказал в интервью президент и гендиректор Harman Динеш Паливал
и статью на полосе «Комментарии»: российская экономика вышла на «траекторию устойчивого роста» – как и количество банкротств.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».