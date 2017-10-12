«Роснефть» завершила размещение облигаций на 100 млрд рублей

«Роснефть» сообщила, что завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-08 объемом 100 млрд руб. Как передает «Интерфакс», сбор заявок продолжался 6 октября с 11.00 до 11.30 мск. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. Заявки от инвесторов собирал подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

9 октября Московская биржа зарегистрировала выпуск серии 001Р-08 под номером 4B02-08-00122-A-001P, включив бумаги в первый уровень котировального списка.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р общим объемом 1,07 трлн руб.

В июле «Роснефть» выпустила биржевые облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд руб. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. Срок обращения займов - 10 лет, напоминает «Интерфакс».

Сейчас в обращении также находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 33 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 71 млрд руб.