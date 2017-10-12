Вторую партию угля из США доставили на Украину

Вторая партия антрацита из США доставлена на Украину, сообщает украинский порт «Южный» (Одесса), который принимает судно с углем.

Судно Victoria доставило 60 000 т энергетического угля для ПАО «Центрэнерго», говорится в сообщении на странице порта в соцсети Facebook. «В октябре предприятие планирует разгрузить еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 000 т», – отметил и. о. директора порта «Южный» Виталий Жуковский.

Первая партия из США из 62 000 т угля была доставлена на Украину 13 сентября.

Украинская компания «Центрэнерго» с госучастием подписала с американской Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 000 т энергетического угля до конца 2017 г. Документ был подписан во исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых во время июньского визита Петра Порошенко.