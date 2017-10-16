Из-за возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске эвакуировали почти 150 горняков
На руднике «Соликамск-1» «Уралкалия» произошло возгорание, из шахты эвакуировали почти 150 горняков, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что произошло задымление горной выработки.
Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме, добавил он.
«Загорелось демонтируемое оборудование», пожар локализовали, сообщает «Интерфакс». Эвакуированы 143 горняка, еще 150 продолжают подъем.
На СКРУ-1 добывается карналлитовый концентрат, который потребляет «ВСМПО-Ависма».