Из-за возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске эвакуировали почти 150 горняков

На руднике «Соликамск-1» «Уралкалия» произошло возгорание, из шахты эвакуировали почти 150 горняков, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что произошло задымление горной выработки.

Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме, добавил он.

«Загорелось демонтируемое оборудование», пожар локализовали, сообщает «Интерфакс». Эвакуированы 143 горняка, еще 150 продолжают подъем.

На СКРУ-1 добывается карналлитовый концентрат, который потребляет «ВСМПО-Ависма».