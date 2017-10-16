Промпроизводство в России выросло на 1,8% за девять месяцев

Промышленное производство в России в январе - сентябре 2017 г. выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

В сентябре рост составил 0,9% в годовом выражении. По сравнению с августом текущего года промпроизводство в сентябре выросло на 1%.

В январе - сентябре 2017 г. в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 2,8%, в сегменте обрабатывающих производств - на 1%. Производство и распределение электроэнергии и газа в отчетном периоде увеличилось на 1,7%.

В сентябре 2017 г. в годовом выражении добыча полезных ископаемых снизилась на 0,1%, в сегменте обрабатывающих производств рост составил 0,7%, а в сфере электроэнергетики - снижение на 0,1%.