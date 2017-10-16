Анонс «Ведомостей» на 17 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
главная еда россиян – макароны и хлеб;
семь технологий изменят наши представления о еде;
нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер начал с воровства идей у психологов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российские вузы не поднимаются высоко в рейтингах
и статью на полосе «Комментарии»: каково место женщин в российской политике.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».